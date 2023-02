Oggi il turismo non tira più come una volta Alcune idee per valorizzare le nostre bellezze

Villagrande di Montecopiolo e i suoi dintorni negli anni 60-70 ricevevano molti turisti grazie al clima fresco in estate e alle piste innevate in inverno. Sarebbe bello valorizzare, nuovamente, il nostro territorio che ha molto da offrire in tutte le stagioni. Nel periodo estivo si potrebbero incentivare trekking, passeggiate a cavallo, pedalate in e-bike sulle montagne, migliorando la segnaletica dei sentieri e aggiungendo aree picnic attrezzate. Gli stessi luoghi, in inverno, si potrebbero trasformare in percorsi per le ciaspole. Gli impianti di risalita, ormai chiusi da tempo, limitano la possibilità di attrarre sciatori, bisognerebbe fare uno sforzo per cercare di tenerli aperti e valorizzarli. In autunno e in primavera si potrebbero invece organizzare raccolte di funghi, erbe, frutti di bosco, noci, castagne e tartufo, prodotti del territorio che i visitatori porterebbero a casa dopo aver trovato.

Per fare tutto questo, la provincia di Rimini dovrebbe investire una parte dei suoi fondi per la manutenzione delle risorse del nostro territorio e per sponsorizzare le nostre zone anche tramite gli ormai essenziali social media.

Classe 1 M