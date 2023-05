Oggi la truppa di mister Gaburro starà a riposo

Tirano il fiato oggi i biancorossi di Marco Gaburro per poi, da domani, ributtarsi sui playoff. Una vera full immersion sul campo perché il Rimini, poi, fino a giovedì della prossima settimana non si fermerà più. Sempre in attesa di conoscere il nome dell’avversaria da battere. I biancorossi pensando al Gubbio, ma un po’ di più al Pontedera. In ogni caso bisognerà attendere almeno fino a lunedì per sapere quanti punti di penalizzazione verranno dati al Siena. Poi ricorsi e contro ricorsi, fino ad arrivare al giorno della verità. Il Rimini ci arriva in buona saluta e con quasi tutti gli uomini a disposizione. Soltanto Haveri ha bisogno ancora di qualche giorno per buttarsi definitivamente alle spalle un fastidio muscolare. Per il resto anche Tonelli, colpito nei giorni scorsi da un virus intestinale, è tornato a correre regolarmente con i compagni.