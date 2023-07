Oggi l’atto finale con la Disfida del Tricorniolo

Atto finale per le Giornate Medioevali. Questa sera sarà la tradizionale disfida del Tricorniolo, una particolare gara di tiro con la balestra che vede come bersaglio tre tronchi di diametri diversi studiato appositamente dagli artigiani balestrieri, a chiudere la 26esima edizione. Una gara entusiasmante che vedrà balestrieri delle città di Lucca, Massa Marittima, Pisa, San Sepolcro, Volterra oltre che naturalmente di San Marino, scoccare le loro frecce. Uno spettacolo dalle radici lontane a cui saranno presenti anche i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Non sarà quello l’unico appuntamento di giornata. Anche oggi, infatti, non mancheranno i momenti dedicati alle rievocazioni e agli spettacoli che si snoderanno per le vie e le contrade del centro. Per poi darsi appuntamento alla prossima estate.