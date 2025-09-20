Oggi l’ultimo saluto a Giorgio Selva: "Pezzo di storia del turismo balneare"

Un silenzio commosso accompagnerà oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Giorgio Selva, imprenditore di Cattolica scomparso a 61 anni in un tragico incidente stradale. Non ci saranno funerali, come da sua volontà, ma amici, conoscenti e colleghi si ritroveranno alle 15 al cimitero di Cattolica per rendergli omaggio. Il dolore è profondo e condiviso da due comunità, Cattolica e San Giovanni, che in queste ore hanno espresso tutta la loro vicinanza alla famiglia. La sindaca di San Giovanni, Michela Bertuccioli, ha ricordato Selva come "una persona dalle grandi doti umane e professionali, riconosciuto e stimato da tutta la comunità. Tessitura Selva rappresenta la storia del turismo balneare italiano e non solo, affermandosi come realtà di riferimento a livello internazionale". "Siamo vicini alla famiglia del nostro concittadino Giorgio Selva. Ai suoi cari voglio esprimere, sia personalmente, che come sindaco e rappresentante di tutta l’amministrazione comunale, il più profondo cordoglio. La sua scomparsa lascia un grande vuoto per le sue doti umane e professionali" si legge sulla pagina Facebook del Comune di Cattolica. Anche il Rotary Club di Riccione-Cattolica (di cui Selva era vice presidente) ha voluto lasciare un segno forte in sua memoria. Il governatore del Distretto 2072, Guido Giuseppe Abbate, ha espresso "profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Selva, ricordandone con gratitudine il valore umano e il prezioso contributo alla comunità rotariana". Lo schianto è avvenuto a Osteria Nuova, nel pesarese: la sua moto Bmw si è scontrata con un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i disperati tentativi di rianimazione del 118. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e, con ogni probabilità, il conducente dell’auto sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un destino crudele per un uomo che da sempre amava le due ruote, passione che già anni fa lo aveva visto sopravvivere a un grave incidente. Il nome di Selva resta indissolubilmente legato alla Tessitura Selva, con sede a San Giovanni, azienda di famiglia arrivata alla quinta generazione e diventata punto di riferimento internazionale per gli arredi da spiaggia: dagli ombrelloni alle sdraio, un marchio che ha arredato spiagge dalla Riviera fino agli Stati Uniti. Un percorso iniziato quasi un secolo fa e cresciuto insieme al boom turistico della costa romagnola, fino a dare lavoro a circa 140 dipendenti e conquistare mercati in tutto il mondo.