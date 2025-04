Oggi l’ultimo saluto al partigiano Conti

Cattolica piange la scomparsa di Odoardo Edo Conti, grande protagonista della storia della città. Aveva poco più di 14 anni quando si unì, come giovanissima staffetta, ai partigiani della Resistenza per liberare l’Italia dai nazifascisti, rischiando la propria vita. "A lui il nostro grazie come amministrazione e come città e alla famiglia il più sentito e commosso abbraccio": con queste parole la sindaca Franca Foronchi esprime il proprio cordoglio alla notizia della scomparsa, a 95 anni, di Conti. Che ha ricoperto diversi incarichi pubblici ed è stato segretario territoriale del Pci. "Se ne è andato un pezzo della nostra storia" dice la sindaca. L’ultimo saluto si terrà oggi, alle 10, nella chiesa del cimitero di Cattolica.