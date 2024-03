Oggi parte l’antica fiera di San Gregorio. Più di 200 stand per le strade di Morciano

Si alza il sipario sull’antica fiera di San Gregorio. Oggi a Morciano si terrà la cerimonia di inaugurazione, a partire dalle 10.30 sul palco dell’auditorium della fiera di via XXV luglio, che darà inizio all’appuntamento della Valconca. Il taglio del nastro dell’esposizione campionaria dei prodotti dell’artigianato, dell’industria, dell’agroalimentare, del commercio e dei servizi sancirà l’inizio della volata che per oltre dieci giorni, fino a domenica 17, popolerà la città con 229 espositori ambulanti. Non solo. Perché saranno invece una decina gli espositori di autoveicoli, due quelli per i mezzi agricoli. Ancora, spazio ampio verrà dedicato da oggi ai floro-vivaisti (5), oltre ai 41 frontisti e altri 44 espositori di vario genere. Tre saranno invece le osterie aperte per sfamare e dissetare le migliaia di persone attese all’antica fiera, oltre alla quarantina di attrazioni del tradizionale luna park pronto a fare divertire i presenti di tutte le età. Per il resto, come da tradizione le vie del paese saranno animate dai tantissimi stand gastronomici. Per l’inaugurazione di oggi, oltre al sindaco di Morciano Giorgio Ciotti (in foto), ai sindaci del territorio e ai rappresentanti delle istituzioni, sarà presente oggi anche la presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti e la cerimonia di apertura sarà accompagnata dall’esibizione del Coro Città di Morciano. Come di consueto, si terrà anche la consegna dei premi alle Eccellenze Morcianesi. E nell’occasione saranno insignite del riconoscimento due cittadine morcianesi, distintesi nei campi della sanità e del commercio.