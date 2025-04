"Ogni Castello dovrà avere una scuola elementare e d’infanzia"

"Occorre assicurare la permanenza di almeno un plesso scolastico di scuola d’infanzia ed elementare in ogni Castello". Lo sosteniene Repubblica Futura tornando su un argomento, quello della drastica riduzione delle nascite a San Marino, che desta grande preoccupazione per la tenuta dello stato sociale. E naturalmente non mancheranno inevitabili ripercussioni nell’organizzazione della scuola. "E’ necessario mantenere almeno un plesso scolastico di Scuola d’Infanzia e di Scuola Elementare in ciascun Castello della Repubblica – dicono da Rf – in modo da evitare lo spopolamento delle realtà più piccole e mantenervi importanti presidi culturali. Prima di superare questa proposta crediamo sia necessario uno studio approfondito e il tentativo di attuare programmi educativi innovativi e sperimentali nei gradi di scuole interessati". Repubblica Futura osserva che già dal 2018 era stato rilevato "come il trend della diminuzione delle nascite avrebbe avuto un impatto rilevante sul sistema scolastico nazionale. Purtroppo, di fronte a numeri evidenti, qualche forza politica ora di governo, ma nel 2018 all’opposizione, scelse la strada della demagogia, della protesta insensata e dell’insulto contro il governo e il Segretario all’Istruzione di allora, per poi virare magicamente, una volta al governo - verso la politica dello struzzo".

Ora il governo "viene a rappresentare – attacca Rf – solo la soluzione più semplice, chiudere la scuola dell’infanzia e la scuola elementare in alcuni Castelli. Nessuna informazione su che destino avrà il personale dei plessi, nè se si sono almeno pensate destinazioni alternative per quanto riguarda gli immobili. A riprova che la riorganizzazione scolastica sul territorio è un fatto di portata assai più ampia del solo ‘tema-scuola’ ed arriva a coinvolgere persino il Prg". Infine, secondo il partito di minoranza, "non è dato sapere se nel progetto che il governo ha in mente sono state stanziate risorse economiche su base pluriennale. A ciò si aggiunge il tema delle sedi scolastiche per le scuole medie e la scuola superiore".

Repubblica Futura torna a fare presente, come sottolineato in altre occasioni, "la possibilità di realizzare un nuovo polo scolastico a Fonte dell’Ovo, una vera e propria ‘Cittadella dei giovani’ che possa ospitare studenti della scuola media, della scuola superiore, del Centro di Formazione professionale e dell’Istituto musicale".