Ogni giovedì visite guidate al Castello Benelli

Una fortezza, un giardino segreto, un viaggio nel tempo tra affreschi e pini secolari. Torna a splendere, tra eleganza e memoria, il Castello Benelli di Bellaria Igea Marina. Dopo due anni di apertura al pubblico, oggi la dimora viene considerata uno dei tesori più suggestivi della Riviera romagnola. Situato nelle campagne di Bordonchio, a Igea Marina – dove fu costruito nell’Ottocento per volere del conte Pietro Spina – il castello riprende lo stile di un edificio del 11esimo secolo. E dopo un restauro attento e raffinato curato dalla famiglia Benelli, proprietaria dal 1917, il castello è tornato a vivere nel 2023, donando al pubblico sale ricche di decori e bucolici spazi aperti. E non solo: il restyling ha riqualificato una parte culturale della città.

Da pochi giorni sul nuovo sito, www.castellobenelli.it, è possibile prenotare le visite guidate di un’ora in programma ogni giovedì dal 22 maggio al 28 agosto, alle ore 18 e 19. Il costo è di 12 euro (ridotto 9 euro per soci Touring Club, gratuito per bambini fino a 10 anni). Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Un’occasione per scoprire un luogo incantato, dove il fascino del passato si fonde con la bellezza della natura.