"Ogni voto dato ad Alleanza civica sarà un regalo fatto alla sinistra"

"Il candidato del centrodestra unito a Santarcangelo è soltanto Luigi Berlati. Se non si allea con noi prima dell’8 e 9 giugno, ogni voto alla lista Alleanza civica è un voto sprecato, un voto che favorisce il centrosinistra". Parole e musica del coordinatore provinciale di Forza Italia, l’ex senatore Antonio Barboni. Condivise – con sfumature diverse – dal coordinatore riminese di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, dal parlamentare e segretario Lega Romagna Jacopo Morrone e dal segretario provinciale della Lega Elena Raffaelli. Alla presentazione ufficiale di Berlati era presente ieri anche il vicesegretario federale della Lega, Andrea Crippa.

"Qui a Santarcangelo possiamo vincere al primo turno, abbiamo il forte sostegno di Salvini – attacca Raffaelli – E il fatto che 10 anni fa Berlati, allora consigliere Pd, fece cadere (con altri, ndr) la giunta Morri sul voto al bilancio, è una medaglia al valore importante. Berlati è un uomo libero, e il nostro è un progetto di libertà". "Ogni comune in Romagna è contendibile – aggiunge Morrone – anche se Santarcangelo è una realtà difficilissima, lo sappiamo. Alleanza civica ci spieghi se al secondo turno vorrà le briciole o vorrà cacciare la sinistra. Siano chiari, lo dichiarino adesso". "Il nostro è un progetto per vincere dopo 70 anni di governi di sinistra, serve un’amministrazione che finalmente ascolti le persone, e non faccia cittadini di serie A e di serie B, con meno diritti", sottolinea Crippa. Ed è lo stesso Berlati poi a rivelare che "è stata una sfida importante già per la raccolta delle firme necessarie per presentare le liste. Non è possibile che, nel terzo millennio, le persone ci dicano di non poter firmare per il imore di ritorsioni". Anche Marcello (Fd’I) parla della "ostilità riscontrata a Santarcangelo nella raccolta firme. Le persone ci dicevano ho un negozio,‘ho un’attività, ho il gazebo e così via. Raccapricciante. Ce la metteremo tutta affinché Luigi Berlati sia l’uomo del ballottaggio, l’uomo del centrodestra unito. Ed ha esperienza amministrativa: è stato già due volte in consiglio comunale, e una volta (nel 2014, ndr) candidato sindaco". "Noi siamo, come da nome della lista, ‘Liberi di cambiare’ - afferma Berlati – e liberare la città dal regime del Pd. Partiamo per batterci contro la sanità svenduta, con il pronto intervento chiuso, la sicurezza che non funziona. Tra le priorità anche i controlli sui servizi di Hera, l’urbanistica che ha un piano da completare da tempo".

La sfida del centrodestra è aperta. Contro Filppo Sacchetti, candidato del Pd. E contro Barnaba Borghini, il candidato di Alleanza civica, la lista nata dal gruppo Bene in comune che candidò Domenico Samorani 5 anni fa, con l’appoggio dei partiti di centrodestra. In lista con Alleanza civica ci sono anche i consiglieri usciti dalla Lega, Marco Fiori e Gabriele Stanchini, nonché Daniele Apolloni, ex consigliere di Fratelli d’Italia e candidato sindaco nel 2014.

Mario Gradara