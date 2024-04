"Ok al progetto per il centro. Ma servono più parcheggi"

È piaciuto a molti il nuovo progetto sul rinnovamento del centro di Cattolica presentato da sindaca e giunta mercoledì sera. Ma resta pur sempre il nodo parcheggi e per i commercianti che da anni vivono con la propria attività in via Bovio e dintorni ora è il momento di alzare la voce. "Dove l’amministrazione comunale ha intenzione di pensare e programmare in futuro i posti auto per il centro?" chiede Marco Lorenzi, tra i rappresentanti del Comitato del centro. "Bene che si apra il parcheggio retrostante il municipio e si può contare sui nuovi posti auto di piazzetta delle Erbe, ma non può bastare. Inoltre – continua Lorenzi – piazza De Curtis è troppo lontana dal centro per pensare che sia la vera soluzione". Ed ecco che si fa largo tra gli operatori un’affascinante proposta: "È arrivato – osserva Lorenzi – il momento di pensare di trasformare l’ex scuola Filippini, chiusa da tempo e divenuta sede distaccata di alcuni uffici comunali: è in pieno centro proprio davanti al municipio. Quella scuola va demolita, magari lasciando solo in piedi la palestra attuale, per poi pensare di realizzare sull’intera area un grande polmone della sosta con almeno 200 posti auto a raso e con un po’ di verde". Una soluzione urbanistica che potrebbe cambiare volto ad una porzione di città: "Servono parcheggi più vicini al centro – conferma anche Giuseppe Barbieri, presidente Adac – e l’area dell’ex scuola Filippini può divenire una risorsa con una piazza a raso per la sosta". Intanto altri operatori si esprimono sul progetto di rinnovamento del centro: "È un bellissimo progetto – conferma Gastone Benelli, presidente Confartigianato – e ringraziamo la sindaca per aver mantenuto le promesse. Ora ci auguriamo che si possano intercettare i finanziamenti nei prossimi bandi regionali". Anche Cna plaude all’iniziativa e sottolinea il tema parcheggi: "Il progetto ci piace molto, speriamo si realizzi in tempi brevi – conferma Matteo Fabbri, segretario Cna Cattolica e San Giovanni – mentre per la carenza parcheggi crediamo che circa 100 posti auto possano essere ricavati da piazzetta delle Erbe, dal parcheggio retrostante il municipio e da alcune aree di via Corridoni. Ci pare di aver capito che l’amministrazione voglia procedere".

Luca Pizzagalli