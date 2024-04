Olbia, via Gaburro arriva Biagioni in panchina

Ritorno amaro per Marco Gaburro (foto) al ’Romeo Neri’. Sconfitta con cinque gol subiti e, passata la notte, l’esonero. Da ieri il tecnico veneto, per due stagioni seduto sulla panchina del Rimini, non è più l’allenatore dell’Olbia. L’avventura in Sardegna di Gaburro è durata poco più di due mesi. A fine gennaio aveva preso in mano la squadra, dopo l’esonero di Leandro Greco. Debutto con l’Arezzo con vittoria alla quarta del girone di ritorno, poi l’Olbia è tornato a raccogliere punti con il contagocce. Nella gestione Gaburro la squadra sarda è riuscita a mettere insieme 8 punti in 12 partite. Ma a pesare sulla decisione presa ieri dal club sono state le ultime due sconfitte consecutive contro Sestri Levante e, appunto, Rimini. Zero punti in 180 minuti che hanno portato l’Olbia all’ultimo posto in condominio con la Fermana, seppur i sardi siano in vantaggio negli scontri diretti. E con l’incubo, classifica alla mano, di non disputare nemmeno i playout se la forbice tra le ultime e l’Ancona, ora quint’ultima in classifica, dovesse rimanere così ampia.

Dopo l’esonero di Gaburro la società di Olbia ha deciso di affidare momentaneamente la squadra al tecnico della Primavera, Oberdan Biagioni, ex centrocampista con un discreto passato nel Foggia, nell’Udinese e nel Brescia.