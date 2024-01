Olimpiadi giovanili,. Beccari è 37° nello slalom speciale

Questa volta il traguardo è stato tagliato e il risultato finale racconta di un 37° posto nello slalom speciale alle Olimpiadi invernali giovanili a Gangwon, in Corea. Il sammarinese Mattia Beccari, partito col pettorale numero 67, è giunto 55° nella prima manche, mentre la classifica totale dopo la seconda lo pone alla posizione numero 37 su 40 atleti che hanno tagliato il traguardo e sono riusciti a finire anche la seconda prova. Per lui un tempo totale di 2’03"58, con ritardo di 24"97 rispetto alla medaglia d’oro, il britannico Carrick-Smith. "Ero intenzionato, dopo l’epilogo del gigante – dice proprio Beccari –, a portare a termine questa gara e ci sono riuscito, nonostante le grosse difficoltà della pista. Il risultato non mi soddisfa in pieno perché si può fare meglio, però torno a casa da questa manifestazione con tanta esperienza che mi aiuterà nel mio percorso di crescita".