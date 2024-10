Olio, buona produzione. Ma la resa è bassa per colpa delle piogge

"Quest’anno la produzione di olive è stata veramente tanta, il problema è la resa che dà ogni singolo frutto". Alessandro Baffoni dell’oleificio Baffoni di Misano, si riferisce alla pesante siccità estiva e alle piogge battenti degli ultimi tempi, eventi straordinari che hanno seccato l’oliva e di conseguenza diminuito la quantità di olio extra vergine prodotta. "L’annata è stata comunque buona, niente a che vedere con quella del 2023 – continua Baffoni – Dodici mesi fa abbiamo vissuto una situazione da dimenticare, ora va molto meglio, per di più la mosca dell’olivo non ha intaccato più di tanto il raccolto". Al frantoio Baffoni da ogni quintale di olive si ricavano 12, 13 chili di extra vergine, una buona quantità che si discosta dai numeri ben più bassi registrati non molto tempo fa.

Ad esultare è anche Francesca Corazza dell’oleificio Corazza di Rimini che dopo gli scorsi dodici mesi sta iniziando vedere scorrere una buona quantità di oro verde, tanto amato dagli italiani. "Dopo il meno 70 per cento dell’anno scorso, questa è senza dubbio un’annata favorevole – spiega Corazza –. Poteva essere migliore la resa, ma non ci possiamo lamentare. Ogni cento chili di olive riusciamo a produrre un 9 per cento di olio, il problema sono gli eventi climatici fuori controllo che condizionano sempre di più il raccolto". Un problema generalizzato che accomuna tutta la filiera olivicola, dalla Puglia fino agli uliveti dell’Emilia Romagna. "La scarsa irrigazione dei campi ci ha costretti anche ad una raccolta anticipata delle olive, maturate in fretta – riprende Corazza –. Tutti questi aspetti hanno portato ad un aumento del prezzo del condimento al litro". Un fenomeno che si è iniziato a vedere dall’anno scorso, ma che con il passare del tempo sembra non scalfirsi più di tanto. I motivi sono i costi di produzione in aumento e soprattutto questi fenomeni meteorologici straordinari che obbligano gli agricoltori a reinventare la loro modalità di produzione. "La domanda è comunque buona, non ci si può lamentare – conclude la titolare dell’oleificio riminese –. Non c’è più l’acquisto in grande quantità di tempo fa, ma i primi clienti si stanno già iniziando a muovere per acquistare anche quest’anno qualche bottiglia o damigiana di olio".

Stessa sorte anche per gli olivi dell’oleificio Pasquinoni a Cerasolo. "La qualità dell’olio d’oliva che abbiamo prodotto quest’anno è ottima – esordisce Silvano Pasquinoni –. Molti ci dicono che erano trent’anni che non sentivano un olio così buono. Unico neo è la resa dell’oliva, inferiore a molte altre annate. Prima delle piogge torrenziali delle ultime settimane riuscivamo a portare a casa fino a 17 chili di olio ogni quintale di olive raccolte. Ora ci attestiamo intorno ai 13 chili". Cifre comunque buone se si pensa alla media italiana che si attesta sugli 11 chili e che sfocia dunque in un aumento del costo della singola bottiglia venduta. "I rincari sono iniziati tempo fa, ma quest’anno stiamo lottando con le unghie e con i denti per lasciare i prezzi invariati – racconta Pasquinoni – Non è facile con tutto ciò che sta accadendo alla nostra filiera, ma è un problema che coinvolge tutti noi produttori. In una situazione nazionale in cui manca il 40 per cento di olio, posso dire che in Romagna la situazione sia assolutamente sotto controllo è non c’è nulla di cui preoccuparsi. Ora quello in cui speriamo è l’inizio di un po’ di freddo per dare una scossa a questa già buona produzione di olio".

Federico Tommasini