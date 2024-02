Olivetani, concerti nell’arena

"Un’arena a due passi dal centro e dal mare per ospitare eventi e spettacoli". L’assessore Turismo Mattia Guidi commenta l’assegnazione alla società White dell’area al parco degli Olivetani nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre. La superficie comprende l’arena per spettacoli con piastra dove si esibiscono gli attori o i cantanti. Oltre a questa viene data in concessione un’ampia zona del parco funzionale a organizzare eventi su migliaia di metri quadrati di terreno. "Si tratta di una grande novità per la città che potrà finalmente accogliere anche grandi concerti di ogni genere per un vasto pubblico", riprende l’assessore. La White di Mauro Bianchi (foto) sta già lavorando a palinsesto delle iniziative. Un lavoro svolto assieme alle realtà cittadine quali consorzi e club di prodotto. L’obiettivo, ha già avuto modo di sottolineare bianchi, è dare uno spazio alla città. In quest’ottica è attesa la conferma delle serate Family circus, organizzate dagli albergatori del Family hotel che hanno occupato l’arena nelle ultime stagioni per più spettacoli durante l’estate. "Quello dell’arena al parco degli Olivetani è un progetto destinato a crescere nel corso degli anni, concorrendo a consolidare l’immagine di una città divertente e dinamica - aggiunge l’assessore -. Siamo consapevoli che i tempi per la prossima stagione estiva siano stretti ma anche consapevoli che già da quest’anno l’arena garantirà un significativo cambio di passo all’attrattività della città di Riccione".