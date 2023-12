Oltre 100 positivi, dodici i ricoverati

Sono oltre cento sammarinesi positivi al Covid di cui dodici si trovano ricoverati all’ospedale di Stato. Uno in Terapia intensiva. E’ l’aggiornamento dell’Istituto per la sicurezza sociale del Titano che ha registrato 142 nuovi casi di infezione, rilevati in seguito a 562 tamponi. Nella stessa settimana, quella che si è appena conclusa, ci sono state 187 guarigioni. Il tasso di incidenza settimanale, su 100mila, abitanti si attesta a 532,25 (era 495,28 la settimana precedente). Complessivamente, il numero totale di persone contagiate dall’inizio della pandemia è di 25834, i decessi sono 127 e le guarigioni sono 25.598. "Si ricorda – sottolineano dall’Istituto del Titan – che per effettuare la vaccinazione antiCovid è necessario prenotarsi tramite Cup chiamando il numero 0549-994889".