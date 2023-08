"Oltre 12 milioni dal Pnrr Il Comune si attivi per evitare di perderli"

"Un’autentica manna dal cielo quella piovuta sulla nostra città dai fondi del Pnrr, somme importanti che rispetto a quelle preventivate lievitano ulteriormente, portando il totale a oltre 12 milioni di euro. Il rischio di perderne una parte è concreto, è necessario che i partiti di maggioranza, che hanno rappresentanza in parlamento e al governo, si attivino per mantenere quei fondi". L’intervento è della Lista Bucci. Che ricorda i principali stanziamenti ottenuti: rigenerazione ex Fornace 5,7 milioni; messa in sicurezza della scuola Ferrarin 3,3; demolizione e ricostruzione scuole Pascoli e Carducci 4,2 milioni. Cifre che – segnala Lbs – rispetto ai preventivi iniziali sono aumentate rispettivamente di 500mila, 820mila e 384mila euro. "Al di là del fatto che, come Lista Bucci, avremmo allocato diversamente queste ingentissime risorse, ora occorrerà darsi seriamente da fare per non perderle", conclude l’opposizione.