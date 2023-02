Oltre 1.300 richieste nell’ultimo anno

Quanto vale il Superbonus nella nostra provincia? Tanto, tantissimo. Solo per dare un’idea: l’anno scorso a Rimini sono state 1.300 le richieste avanzate per ottenere gli incentivi, per altrettanti interventi di ricostruzione e ristrutturazione ’coperti’ dal Superbonus. Per restare ai numeri: il senatore del M5s Marco Croatti ricorda che in Emilia Romagna, da quando sono entrati in vigore (con il governo Conte) gli incentivi, "le richieste sono state 31.446, con ben 5,7 miliardi di euro di investimenti ammessi alle detrazioni". E ancora: il Superbonus 110 per cento "ha permesso la ristrutturazione di 5.600 condomini in Emilia Romagna", e gli investimenti sono stati - in media - di 560mila euro a palazzina. "Lavori – sottolinea Croatti – che non sarebbero mai partiti, se fossero stati interamente a carico delle famiglie". "La decisione del governo Meloni – conclude il senatore – è un’altra operazione a favore dei più ricchi".