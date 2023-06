Oltre 13mila assunzioni in estate

Il turismo si conferma la locomotiva del riminese stando alle previsioni di assunzioni nei tre mesi che vanno da giugno ad agosto. Secondo l’osservatorio della Camera di Commerio le previsioni di assunzione da parte delle imprese portano a un numero di potenziali nuovi contratti nei tre mesi pari a 13.670 unità. Il numero è considerevole perché rispetto allo scorso anno segna un aumento importante quantificabile in 3.310 unità. Come detto in precedenza, è il turismo l’ambito che concentra le previsioni di nuove assunzioni. Ben il 94% dei nuovi contratti dovrebbe infatti arrivare dal settore dei servizi che raccoglie commercio, alloggio, ristorazione, servizi alle imprese e alle persone. Altro dato importate è costituito dall’85% delle imprese pronte ad assumere: realtà con meno di 50 dipendenti. Di fatto è la piccola impresa turistica il modello che domina ancor oggi. Non saranno i giovani a intercettare le maggiori previsioni di assunzione. I nuovi contratti rivolti a persone con meno di 30 anni sono l’1% in meno. Da oggi alla fine di agosto un contratto su quattro sarà rivolto a un under 30, mentre uno su cinque vedrà protagonista personale immigrato. Queste sono le previsioni, ma non è detto che quanto cercano ristoratori o albergatori poi venga trovato. Le difficoltà nel reperire profili adatti alle mansioni e alla qualità del servizio stanno producendo da anni ormai diversi problemi alle imprese e al mondo del lavoro. Nel 64% dei casi viene chiesta esperienza professionale specifica, cosa non sempre facile tanto che 42 imprese su 100 sono già certe di trovare difficoltà nel reperire personale. Intanto si stanno facendo avanti altri tipi di competenze legate al digitale e al green. Lo scorso anno due aziende su tre hanno manifestato la necessità di incontrare competenze nel personale per l’ambito legato al digitale. Importante anche l’attenzione a uno sviluppo sostenibile per limitare sprechi e aumentare l’attenzione all’ambiente.