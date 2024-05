Oltre 150 bambini in spiaggia per la liberazione della tartaruga

Oltre 150 i bambini hanno partecipato ieri sulla spiaggia di Riccione alla festa per salutare Namastè, la tartaruga Caretta caretta arrivata al centro della Fondazione Cetacea dopo essere finita nella rete di un peschereccio. L’evento si è svolto grazie a Marlù che ha promosso un progetto solidale iniziato dopo l’edizione 2023 di ‘Una voce per San Marino’. I vincitori del contest, i Piqued Jacks, hanno ricevuto il premio #MarluRicaricAmore, 5mila euro da destinare a una causa benefica a loro scelta. Lo scorso ottobre Marlù ha individuato la Fondazione Cetacea impegnata nella tutela dell’ecosistema marino. "Desidero complimentarmi con i ragazzi e gli insegnanti della scuola elementare di Montegiardino e Brandi e Zavalloni di Riccione", dice Andrea Belluzzi, segretario di Stato di San Marino. I bambini impegnati in un ciclo di incontri e laboratori finanziati da Marlù hanno approfondito la conoscenza del mare e i problemi legati all’inquinamento marittimo. Il risultato di questo percorso è stato un lavoro collettivo finale, che diventerà presto un libro, digitale e cartaceo, stampato da Marlù, e la riabilitazione e liberazione di Namastè, adottata proprio in occasione del progetto #RicaricAmore.