Oltre 1,7 milioni di euro per un turismo a misura di persone disabili 1,7 milioni di euro per rendere la Riviera accessibile a tutti: è l'obiettivo del progetto "In Emilia Romagna c'è una vacanza per me", sostenuto dalla Regione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Incontro al Palazzo del Turismo di Rimini.