La Regina si scopre sempre più povera, con il problema casa da prima pagina. Oltre 200 famiglie attendono una casa popolare e le graduatorie sono sempre più lunghe; ma anche in ambito di aiuti per la mensa scolastica sono ben 70 le famiglie che chiedono contributi. A questo si aggiunga che circa 140 famiglie hanno richiesto contributi per il pagamento delle utenze, delle bollette e degli affitti in una città dove diminuiscono i giovani e le famiglie mentre aumentano gli anziani over65 ed over75. Temi su cui riflettere anche per la nuova Consulta del Terzo Settore che nei prossimi mesi riunirà tutte le associazioni di volontariato.