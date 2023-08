Oltre 200 visite in tre giorni

È stato un fine settimana particolarmente frequentato quello appena concluso, con la due giorni di Calici Santarcangelo che ha aperto la strada a un ponte di Ferragosto con presenze costanti all’ufficio turistico gestito dalla Pro Loco di Santarcangelo e nelle strutture ricettive della città. Dopo la manifestazione dedicata al vino che venerdì 11 e sabato 12 agosto ha letteralmente riempito di pubblico vie e piazze del centro storico, le presenze non sono infatti mancate nemmeno nei giorni successivi: tra domenica 13 e martedì 15 agosto, oltre 200 persone hanno preso parte alle visite guidate proposte dalla Pro Loco di Santarcangelo in centro storico, nelle grotte e alla casamatta. Oltre 350 sono invece i turisti – italiani e stranieri – che si sono recati all’ufficio Iat per richiedere informazioni su percorsi, attrazioni ed eventi del territorio.

Un trend, quello delle visite e delle presenze, che non sembra arrestarsi nemmeno dopo Ferragosto, considerato che solo nella prima mattina di oggi (mercoledì 16 agosto) si sono rivolte allo Iat per informazioni turistiche oltre un centinaio di persone, a cui si aggiungono le prenotazioni per le visite guidate notturne – in programma tutti i mercoledì – che già superano la trentina. Le passeggiate serali con visita del centro storico, grotte e casamatta si svolgeranno fino al 27 settembre, per una durata di circa due ore e un costo di 10 euro (gratis fino ai 14 anni). Fanno registrare numeri positivi anche le strutture ricettive della città, che hanno registrato una copertura media pressoché totale delle camere nei giorni compresi tra Ferragosto e la fine del mese.