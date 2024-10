Oltre 200mila euro da Hera per migliorare il serbatoio idrico

Un investimento di circa 230.000 euro da parte di Hera per il serbatoio idrico situato a Monte Pedriccio a Saludecio per consolidare la struttura, renderla più efficente in termini di sicurezza e rivestire le vasche in acciaio inox con un nuovo metodo innovativo. "L’intervento ha come obiettivo principale – spiega Hera – il consolidamento strutturale del solaio dell’impianto e l’efficientamento della struttura". Il serbatoio, con una capacità di 230 metri cubi, è fondamentale per l’erogazione di acqua potabile a famiglie e attività economiche non solo a Saludecio, ma anche nei Comuni limitrofi di Mondaino e Montegridolfo. L’investimento ha permesso anche la completa demolizione e ricostruzione del solaio di copertura, oltre all’installazione di nuove vasche in acciaio inox e quadri elettrici moderni e sistemi di misurazione avanzati. "L’intervento innovativo eseguito da Hera a Monte Pedriccio oltre a mettere in sicurezza e a rinnovare un impianto oramai obsoleto – spiega il sindaco di Saludecio Roberto Cialotti – intende valorizzare una risorsa preziosa come l’acqua".