Oltre 200mila euro per potenziare i centri antiviolenza e le case rifugio

Oltre 213 mila euro per sostenere e rafforzare le attività e l’accoglienza del centro antiviolenza e delle case rifugio del territorio. Sono quelli del finanziamento che il Comune di Rimini, di recente, ha ricevuto per l’annualità 2025. Il contributo, erogato dalla Regione, servirà a realizzare i progetti e le misure del centro antiviolenza comunale. La gestione dei servizi è affidata alla onlus ’Rompi il Silenzio’. Il finanziamento consentirà il mantenimento e l’implementazione di molteplici attività, che spaziano dagli sportelli di primo ascolto psicologico e consulenza legale agli interventi di reperibilità notturna e festiva per l’accoglienza di emergenza. Verrà aumentata anche la capacità di posti nelle case rifugio per le donne provenienti dalla Valmarecchia. "La violenza contro le donne – dice la vicesindaca con delega alle pari opportunità Chiara Bellini – è una ferita che attraversa tutti i livelli della società, ma non può essere affrontata nel silenzio. E i centri antiviolenza, con le loro case rifugio, rappresentano un presidio di ascolto, protezione e ripartenza fondamentale, non solo per le donne ma anche per i loro figli, spesso vittime invisibili della violenza assistita".