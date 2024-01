Oltre 21mila automobilisti beccati dai velox. Lo Stato ’guadagna’ più di 3 milioni di euro

Quasi 27.000 multe in un anno con oltre 3 milioni di euro finite nelle casse dello Stato. è stata intensa l’attività della Polizia Civile nel 2023. La sezione viabilità ha elevato 5.327 contravvenzioni, mentre l’Ufficio contravvenzioni ha effettuato 579 accertamenti di propria iniziativa e ha emesso, in collaborazione con l’Ufficio registro automezzi e trasporti, 821 sanzioni per tasse di circolazione su beni strumentali per un totale di 6.148 sanzioni. Il totale delle sanzioni, arriva quindi a 26.889 per un valore di circa 3.302.543 euro. Il 36,22% delle multe sono state comminate a residenti a San Marino. Le sanzioni dovute all’eccesso di velocità accertate dagli strumenti autovelox sono 21.040 per un valore di circa 2.846.042 euro. Quindi, la maggior parte. Le segnalazioni sulla patente di guida sono state 5.916 di cui 4.818 per velocità oltre il limite rilevata con autovelox che hanno comportato la sospensione di 35 patenti, 95 per uso del telefono cellulare durante la guida, 38 per mancata precedenza, 71 per condotta di guida pericolosa. Poi ancora, 32 per sosta su posto auto riservato a invalidi, 14 per mancato rispetto del segnale di stop, 10 per omesso uso degli occhiali da vista quando prescritti, 2 per mancato rispetto dell’alt impartito dagli agenti, 9 per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 mg/ml e 0,79. Poi gli incidenti stradali. Nel 2023 ne sono stati rilevati dalla Polizia Civile 276 con 524 persone coinvolte. Di queste 353 sono rimaste illesi, 172 ferite (7 hanno riportato lesioni con prognosi riservata). È rilevante il numero di sinistri in cui sono rimasti coinvolti, riportando lesioni, soggetti considerati ’deboli’ dal punto di vista della sicurezza stradale: 11 pedoni, 6 ciclisti, 34 a bordo di ciclomotori e quadricicli, 37 di motocicli. Il mese dell’anno con più incidenti è stato ottobre (34), seguito da settembre (28). La Superstrada si conferma il tratto con il più alto numero di incidenti (73). La fascia d’età che è risultata maggiormente coinvolta nei sinistri rilevati dagli agenti della Polizia Civile è quella tra i 50 e 65 anni per un totale di 136 persone, di cui 39 feriti. Curiosità. In un anno sono stati rinvenuti e consegnati all’Ufficio oggetti ritrovati 233 oggetti smarriti, di cui 151 restituiti al legittimo proprietario.