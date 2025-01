Oltre 23mila congressisti in tre mesi

Sempre più congressisti al Palas. "Stiamo aumentando il numero di presenze in proporzione agli eventi ospitati" ammette Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della New PalaRiccione, la società che gestisce la struttura congressuale. Nel primo trimestre saranno oltre 23mila le presenze congressuali Tra le presenze crescono anche quelle straniere. Se è vero che il mercato congressuale del Palas è prettamente nazionale, è anche vero che nei giorni scorsi erano davvero tanti gli stranieri ospiti di un grande evento nella struttura. In occasione del Sigep, la manifestazione mondiale che si tiene nei padiglioni fieristici di Rimini, il Palas ha ospitato l’iniziativa di Casa Optima, il gruppo che racchiude tra gli altri brand la Mec3 e Pernigotti. I buyer giunti da più parti del mondo, interessati a esplorare il mondo Casa Optima, si sono ritorvati al PalaRiccione. "Per noi è importante ospitare iniziative come queste, e lo è per la città visto che i visitatori, stranieri in questo caso, soggiornano a Riccione – riprende Bergamaschi –. Quest’anno si sta sviluppando una buona sinergia con le strutture alberghiere della città e la cosa ci consente di poter assicurare il soggiorno ai congressisti in arrivo. La clientela sceglie hotel a quattro stelle. In concomitanza con altre grandi fiere o eventi sul territorio provinciale, potrebbero esserci problemi nel trovare strutture ricettive, ma la collaborazione con gli albergatori è buona". Intanto il Palas macina eventi e presenze. In gennaio dopo l’Hip hop c’è stato l’evento di Casa Optima, un altro legato alla cosmesi, una convention di un nuovo cliente pochi giorni fa ed è in corso la convention di Peroni con oltre 500 partecipanti. Nel 2024 i primi tre mesi segnarono un totale di 20 eventi, e si parlò di record assoluto.

Quest’anno "abbiamo già eguagliato quel risultato, con venti eventi programmati nel primo trimestre, ma i numeri delle presenze saranno sensibilmente maggiori. Da tempo riusciamo a fare selezione tra le proposte che ci arrivano. Ciò non significa che perdiamo tutte le altre. Laddove possibile dirottiamo eventi più piccoli negli alberghi con spazi congressuali adeguati, altri cerchiamo di mantenerli in città occupando le sale del palazzo del Turismo". Procede anche l’incremento delle iniziative legate al mondo dello spettacolo. "Stanno andando bene. Si svolgeranno a breve, in collaborazione con Riccione teatro, le serate con Stefano Massini e in marzo arriverà Paolo Crepet il cui spettacolo è quasi sold out". Finito il primo trimestre dell’anno, "abbiamo ottime previsioni per il proseguo a partire da marzo grazie ai congressi già fissati tra quelli medici, con più presenze, altri legati al benessere e alla formazione".

Andrea Oliva