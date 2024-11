Oltre 2,5 milioni di visualizzazioni

Foto e video di Riccione Christmas Sea hanno invaso i social, sfiorando i 2,5 milioni di visualizzazioni nelle sole pagine del Comune. Un risultato che l’amministrazione definisce "straordinario". A essere maggiormente immortalate e pubblicate sono state soprattutto la ruota panoramica e il Lungomare ice park. Solo il video della pattinatrice che sfreccia sul ghiaccio tra Facebook e Instagram sulla pagina Città di Riccione aveva superato le 850mila visualizzazioni. "La campagna promozionale a cura di Riccione Welcome, che dal 24 agosto ha lanciato Riccione Christmas Sea, negli ultimi tre mesi ha totalizzato 6,9 milioni di visualizzazioni. Entrata nel vivo, proseguirà per tutto il periodo natalizio con contenuti dedicati e sponsorizzati per promuovere Riccione come meta ideale per Natale e Capodanno, ma anche per la prossima stagione estiva". Sulla stessa pagina saranno preannunciati i singoli eventi, a partire dai concerti di Enrico Ruggeri, Francesca Michielin e il Capodanno con Discoteca Romantica. Favorite dal bel tempo, hanno registrato grande partecipazione tutte le iniziative del weekend, fino all’accensione delle luci in viale Ceccarini con il concerto della sassofonista e compositrice di Isabella Fabbri, su quattro palchi accompagnata dalle fantastiche coreografie di Elena Ronchetti, ha catturato una miriade di turisti e residenti.

