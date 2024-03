Oltre 250 ospiti al pranzo della Caritas

Sono 250 i riccionesi che oggi siederanno a tavola nella tensostruttura della parrocchia di San Martino di Riccione per sostenere la Caritas. Saranno rappresentate tutte le parrocchie mentre uno staff di dieci cuochi assieme allo chef stellato Gianni Castellana si occuperanno del pranzo. A servire a tavola non saranno i politici, ma i ragazzi delle parrocchie e con loro anche alcuni soci del Lions Club di Riccione e del Club 41 di Cattolica. Sarà presente anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale, la vice sindaca Sandra Villa e l’assessora Marina Zoffoli. Al pranzo seguirà una sottoscrizione con venticinque premi offerti dagli operatori riccionesi, il primo è una bicicletta. Le prenotazioni per il menù degli adulti sono state chiuse, restano aperte, quello dei bambini.