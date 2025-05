Oltre 2.600 studenti riminesi a scuola di legalità dai carabinieri

Anche quest’anno i carabinieri di Rimini, in collaborazione con il ministero dell’istruzione, hanno incontrato gli studenti di oltre 12 istituti della provincia, per promuovere la cultura della legalità. Un percorso che ha coinvolto circa 2.600 ragazzi di tutte le età, affrontando temi attualità come bullismo, cyberbullismo, uso consapevole dei social, sicurezza stradale e tutela dell’ambiente. Gli studenti hanno assistito a esercitazioni con unità cinofile e artificieri del nucleo antisabotaggio di Bologna.