Oltre 4mila ragazzi di Cl sfilano per la via crucis. Centro storico ’blindato’

Venerdì oltre 4mila ragazzi sfileranno lungo le strade di Santarcangelo, in occasione della tradizionale ’via crucis’ organizzata da Gioventù studentesca, l’associazione giovanile di Cl. L’appuntamento si rinnova ormai da diversi anni. Come nelle edizione precedenti, venerdì la viabilità in centro storico verrà stravolta nelle ore della processione. I bus che porteranno a Santarcangelo i ragazzi (provenienti da tutta Italia) dovranno parcheggiare tra l’area Campana e lo stadio ’Mazzola’.

La via crucis partirà intorno alle 14,30 dal parco Campo della Fiera. Qui la prima tappa, poi il corteo proseguirà percorrendo le vie De Bosis, Battisti, Saffi, piazza Balacchi, via dei Nobili, via Beato Malatesta, via Cappuccini, per poi entrare nel parco ’Baden Powell’. Terminata la tappa al parco i ragazzi passeranno da via Cupa e viale Marini per fare ritorno ai bus. Chiuse tutte le strade interessate dalla via crucis. Il tratto di viale Marini tra via XXIV Maggio e la rotonda di via Cupa sarà chiuso già dalle 13,30.

Sono esclusi dai divieti – oltre ai bus dei ragazzi, ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine – i mezzi delle ditte impegnate in questi giorni nel trasloco delle quattro classi delle medie che, da San Vito, tornano alla scuola ’Saffi’. Per i ragazzi delle terze il rientro è previsto il 23 aprile. A vigilare sulla processione ci saranno gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Numerosi gli uomini delle forze dell’ordine schierati lungo il percorso, con rinforzi inviati da Rimini e altri comuni vicini.