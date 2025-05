Oltre 500 riminesi iscritti ai nuovi forum dei quartieri. Al via i primi incontri: si parte da Corpolò e Viserba

Sono già più di 500 i riminesi che si sono iscritti a uno dei 12 nuovi forum deliberativi di quartieri, gli organismi partecipativi voluti dal Comune per ridare voce ai cittadini dopo l’abolizione dei consigli di quartiere. I primi due appuntamenti saranno quelli di domani e venerdì.

Domani la riunione di insediamento del forum 11 del quartiere Marecchiese: l’incontro si terrà nella sala comunale del centro sociale in piazza del Tituccio a Corpolò (alle 20,45). Il giorno dopo, venerdì (alla stessa ora) la prima riunione del forum 1, quello della zona di Rimini nord mare, che si terrà presso la sala civica di Viserba in via Mazzini 22.

Questi primi incontri serviranno ad approvare il ’regolamento’ dei forum e a eleggere presidente, vicepresidente e segretario, per poi dare spazio alle proposte degli argomenti da discutere. È possibile iscriversi ai forum sia direttamente agli incontri sia sulla pagina web dedicata.