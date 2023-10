Oltre 5.000 vaccini a disposizione per ‘battere’ l’influenza

Prende il via ufficialmente il 23 ottobre la campagna di vaccinazione contro l’Influenza stagionale a San Marino. Come nella vicina Italia, sarà possibile effettuare contemporaneamente l’antinfluenzale e il vaccino anti-Covid. I vaccini antinfluenzali sono già a disposizione dell’Istituto e la popolazione potrà iniziare a vaccinarsi dal 23 ottobre. Per quest’anno è stato scelto il titolo: ’L’inverno è più bello protetto’ e come ormai da tradizione testimonial della vaccinazione sarà una rappresentanza del personale Iss che la prossima settimana si sottoporrà, per prima, alla vaccinazione. La vaccinazione antinfluenzale è vivamente consigliata a tutte le persone con più di 60 anni, ai bambini a partire dai 6 mesi d’età, a coloro che rientrano tra le categorie a rischio, ma anche a tutti coloro che lavorano in ambiti strategici e sono esposti al rischio di contagio. Per fare fronte alle richieste della popolazione, l’Iss ha acquistato oltre 5.300 dosi di vaccino antinfluenzale, di cui circa 300 riservate ai minori da somministrare per via nasale. Le prenotazioni per il vaccino contro l’influenza possono già essere richieste al Cup telefonando al numero 0549-994889. Le somministrazioni saranno effettuate all’Ufficio vaccinazioni al 2° piano del centro commerciale Azzurro di Serravalle o nei Centri per la Salute. Previste anche vaccinazioni a domicilio qualora ci siano persone e anziani impossibilitati a uscire da casa per motivi di salute. Durante gli Open day dedicati al vaccino antinfluenzale previsti all’ospedale di Stato, sarà anche possibile prenotare la vaccinazione contro il Covid.