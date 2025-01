Oltre 60 appartamenti per la zona mare

Appartamenti a due passi dal mare. A Misano si torna a costruire nelle zone centrali della zona mare, nell’area che per tanti verrà ricordata come quella del Giò Tenda. E’ qui che il privato andrà a realizzare 48 appartamenti divisi in quattro distinte palazzine a ridosso di via Petrarca. Poche decine di metri e si è in spiaggia, dopo avere passeggiato sul lungomare pedonale. C’è da scommettere che le richieste non tarderanno ad arrivare anche perché l’impresa che andrà a realizzare l’intervento intende concentrare i tempi così da offrire gli appartamenti in tempi celeri. "Si chiamerà Residenza Acqua Marina – spiega Manuel Perazzini di Atlante immobiliare –. E si troverà nel quadrilatero tra via Dante, via Petrarca, via Pascoli e via Platani. Nel complesso saranno realizzati 48 appartamenti". La consegna è presentata addirittura per il prossimo anno. Le palazzine saranno disposte su tre piani con più soluzioni, come il mercato immobiliare ci ha insegnato, fino ad arrivare agli attici, i più ambiti e costosi. In questa zona le cifre a metro quadrato superano i 4mila euro.

L’intervento cambierà faccia alla zona centrale e non sarà il solo. Infatti a pochi metri di distanza, nella parte a sud di via Petrarca dove si trova anche il centro sportivo, i terreni che erano di proprietà del Comune di Riccione sono stati venduti alcuni anni fa ed ora il privato che li ha acquistati comincerà a costruire. In questo caso dovrebbero essere realizzati circa 14 alloggi (portando il complessivo a più di 60 nuovi appartamenti), sempre a due passi dal mare, immersi in un’area verde. Si tratta di vecchie previsioni urbanistiche, perché con il novo strumento urbanistico approvato dal Comune, nella zona mare non si potrà più costruire appartamenti nelle aree libere. In altri termini non ci sono diritti acquisiti a cui rifarsi. Con la fine dello scorso anno i diritti edificatori sono stati cancellati, tranne nelle situazioni in cui erano già stati utilizzati. Ed è per questo che spunteranno oltre una sessantina di nuovi alloggi nel cuore della zona turistica per attrarre compratori che vogliano assicurarsi una casa per le vacanze con tutti i moderni confort e la certezza di poter scendere in giardino in ciabatte per raggiungere la spiaggia senza avere il fiatone.

Andrea Oliva