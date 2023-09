"Oltre due ore per tornare dall’Einaudi a casa"

In due ore e venti minuti, partendo da Rimini in auto si arriva nel centro di Reggio Emilia. Lo stesso tempo che impiega uno studente per tornare da scuola. Non stiamo parlando di istituti sperduti tra i monti, ma dell’Einaudi a Viserba. Decine di genitori hanno raccolto le firme per protestare infatti contro quello che ritengono un disservizio. "Manca un servizio di trasporto, e tragitti consoni al cambio di orario (settimana corta), nelle giornate di martedì e giovedì". Guardando la tabella degli orari invernali del servizio Start Romagna "abbiamo appreso che non sono previsti bus diretti per Santa Giustina -Santarcangelo - Canonica - San Vito - Poggio Torriana - Sant’Ermete- Stradone - Novafeltria - Villaggio Primo Maggio (Zona Gross) - via Marecchiese e San Giuliano quando gli studenti escono alle 14,25". In queste condizioni il ritorno a casa diventa un calvario per la mancanza di mezzi e coincidenze, tanto che la scuola è stata costretta a far uscire alcuni ragazzi alle 14 così da prendere il bus delle 14,10. "Ma solo alcuni sono stati autorizzati". Per gli altri resta il calvario. "Ci siamo rivolti alla dirigente scolastica alla Start Romagna e all’ Agenzia Territoriale di mobilità, ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna soluzione".

Dall’istituto non fanno spallucce. "Il problema è reale – premette la dirigente scolastica Daniela Massimiliani –. Prima di muoverci con la settimana corta avevamo consultato la Provincia, il nostro referente, per evitare problemi simili. L’orario è stato fatto seguendo le indicazioni ricevute, i problemi sono emersi ugualmente. E’ positivo il desiderio e la voglia di seguire all’Einaudi indirizzi come la grafica, essendo disposti a lunghi trasferimenti da comuni davvero distanti e zone poco servite dai bus. Purtroppo diventa difficile garantire un trasporto in tutti questi casi. Dove possibile abbiamo anticipato l’uscita, ma in alcuni casi, a seconda delle sezioni, la cosa diviene più complicata". Non è certo l’unica grana che deve affrontare la dirigente. L’altra parte dell’istituto, il Molari con sede a Santarcangelo "ad oggi ha problemi anche maggiori. Sta diventando davvero difficile organizzare le lezioni. I ritardi dei mezzi pubblici e le mancate coincidenze che portano grandi disagi ai ragazzi sono ormai all’ordine del giorno. A quanto ci hanno detto il problema sarebbe la viabilità in corrispondenza del ponte sul fiume Marecchia sulla Trasversale. Mi auguro che il cantiere finisca il prima possibile".