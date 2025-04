Oltre duecento controlli e cinque sequestri da inizio anno

Iago, Bruce, Dexter e Pablo: sono loro i ’cani-poliziotto’ che affiancano gli agenti della polizia locale di Rimini. Nei primi tre mesi dell’anno, il fiuto dei quattrozampe in forza al nucleo cinofilo ha avuto un ruolo decisivo in 232 controlli, portando a 5 sequestri per un totale di 90 grammi di droga confiscati. Bruce, in particolare, ha dimostrato un fiuto fuori dal comune: è riuscito a individuare cocaina nascosta in un contenitore tutt’altro che convenzionale, tra le viscere di un pesce. Iago e Bruce sono i più anziani. Con loro c’è anche Dexter, il più giovane del gruppo, e infine Pablo, l’unico dei quattro a non essere impiegato nella ricerca di stupefacenti, ma nelle attività di ordine pubblico. Quattro pastori tedeschi che ogni giorno affiancano gli agenti in operazioni complesse e delicate. Il 2024 si è chiuso pr loro con 34 servizi cinofili interforze, 71 interventi tra antidroga e ordine pubblico, 12 nelle scuole. Venti i sequestri di sostanze stupefacenti effettuati, per un totale di circa 350 grammi sequestrati.