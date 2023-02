Oltre duecento firme per sistemare viale Dante

Viale Dante ha urgente necessità di interventi di miglioramento. Lo ribadiscono 224 volte i residenti e operatori del viale che ieri mattina, dopo avere lanciato la petizione lungo il viale e hanno portato le firme in municipio. E’ stata l’occasione per incontrare la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola. Per residenti, commercianti, albergatori e titolari di pubblici esercizi il tempo sta scadendo. "Abbiamo evidenziato l’urgente necessità di interventi di riparazione dei marciapiedi di viale Dante da via Galli a viale Verdi. L’asfaltatura delle traverse ormai piene di cunette pericolose causate dalle radici dei pini". Il comitato non chiede alla giunta di procedere in tempi brevi a un progetto di completo rifacimento del viale. In questo momento serve pragmatismo, e di conseguenza un intervento in tempi rapidi per ripristinare il decoro e rendere l’area accogliente. "Gli interventi devono essere immediati, visto che la Pasqua è alle porte e segna l’inizio della stagione estiva. Riccione vive di turismo e l’immagine della città si gioca sulla qualità urbana delle zone a mare". In conclusione: "Consapevoli che nell’immediato il rifacimento totale del viale Dante è impossibile, ciò non toglie che la strada ha una impellente necessità di interventi mirati e riparazioni serie".

a.ol.