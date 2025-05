Oltre duecento persone all’asta degli oggetti smarriti

A suon di rilanci si sono portati a casa biciclette, monopattini, macchine fotografiche e tanto altro. Nella mattina di ieri si è tenuta l’asta nel magazzino comunale dove sono custoditi gli oggetti ritrovati e non reclamati. Oggetti che, trascorso un dato lasso di tempo possono essere messi all’asta per i cittadini. Tra oggetti curiosi e grandi classici quali le biciclette, sono stati circa 90 i beni che il Comune di Rimini ha messo all’asta a partire dalle 8,30 al magazzino comunale di via della Lontra 46, in zona Grotta Rossa. I beni sono stati venduti all’asta pubblica con il metodo del ‘pubblico banditore’. Le offerte dovevano essere superiori al prezzo base stabilito, con rilanci non inferiori a 5 euro. Gli aggiudicatari avevano un’altra condizione da rispettare: presentarsi con un documento di identità valido. Una condizione necessaria prima di procedere al pagamento che è avvenuto subito. Per altro l’importo poteva essere pagato solo in contanti, contestualmente al ritiro del bene.

Alla fine della mattinata è stata una mountain bike elettrica il pezzo più pregiato venduto dal banditore. Un cittadino se l’è aggiudicata per 500 euro. E’ stata la vendita singola con il più alto valore avvenuta nel corso dell’asta. Oltre 90 i beni che i presenti si sono contesi. Erano davvero tanti ieri mattina, circa duecento, a contendersi bici e altro. Oltre alle due ruote, più di una quarantina a cui sommarne altre sette elettriche, e ai monopattini (16 in tutto), erano diverse e tipologie di oggetti in vendita. C’erano passeggini pieghevoli, fotocamere, anche attrezzature quali un paio di avvitatori, una levigatrice e un compressore. Tra gli oggetti smarriti anche un berretto da alpino e qualche casco da ciclomotore. Vista la quantità di cittadini presenti l’asta è stata alquanto vivace e si è conclusa con un ricavato complessivo di 7.226 euro, somma che sarà interamente destinata a scopi benefici in campo sociale.