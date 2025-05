Oltre i film: a Rimini il convegno per riscoprire il Fellini scrittore

Un libro che diventa un tappeto volante. Una stanza che si trasforma in un paese di balocchi popolato dai personaggi romanzeschi, da Don Chisciotte a Ulisse, da Pinocchio all’Orlando Furioso. Sono alcuni dei soggetti per una campagna pubblicitaria tivù per promuovere la lettura, che Federico Fellini scrisse nel marzo 1988. Una ventina di fogli, fittamente annotati, recuperati del Fellini Museum e di cui si sapeva finora poco o nulla. Il merito di aver riscoperto quelle pagine preziose è della poetessa e scrittrice Rosita Copioli, che tanto ha scritto del Maestro: ha raccolto e curato tutto quel materiale nel libro Il cavallo in biblioteca (che sarà pubblicato a breve da Vallecchi). Di questi inediti felliniani la Copioli ne parlerà insieme a Piero Meldini il 9 maggio alla ’Gambalunga’ (17.30), a conclusione del convegno dedicato al regista organizzato insieme all’università. Il convegno si terrà l’8 e il 9 a Rimini, nell’ambito del festival La settima arte. Le due giornate di studio saranno dedicate al Fellini scrittore e al suo rapporto con gli scrittori. Interverranno studiosi da 9 università. A Marco Bertozzi, Roy Menarini e Marco Leonetti il compito di coordinare questi interventi con le lectiones affidate agli scrittori Paolo di Paolo, autore di Ci ha raccontato come nessuno. Fellini visto dagli scrittori, Ermanno Cavazzoni, al cui Poema dei lunatici Fellini si ispirò per il suo ultimo film La voce della luna. Tra gli ospiti anche il saggista Jean-Max Méjean, che da poco ha pubblicato un libro dedicato ad Amarcord. Tutti gli appuntamenti del convegno si terranno presso la Cineteca comunale di Rimini (ingresso libero).