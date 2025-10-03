’Oltre lo specchio’. Stasera la data zero del tour di Maggioli

Stasera la data zero del tour che porterà in tutta Italia il cantautore riminese Marco Maggioli, fresco di pubblicazione del suo ultimo album, Oltre lo specchio. Appuntamento all’Hobo’s di Rimini per la data zero della tournée da 14 date, che si concluderà il 4 dicembre ancora nella città natale di Maggioli, all’Enoteca 400. "In Oltre lo specchio c’è il suono inafferrabile della verità – spiega Maggioli, membro anche del Duo Bucolico –. Oltre lo specchio nulla è come appare: città, occhi, voci: tutto è inedito, mai visto. Viene raccontato in musica il nostro tempo e tra i brani vengono srotolati i temi più attuali". Un disco dai toni cantautorali, ricco di poesia e introspezione, uscito il 26 settembre scorso e che verrà presentato in anteprima live proprio questa sera. Una tracklist composta da nove brani, in cui la musica diventa molto di più di un sottofondo, ma rifugio e appiglio, un universo necessario per attraversare le difficoltà. ritrovare forza e sentirsi liberi.

Daniele Maggioli, classe ’77, vive a Rimini. Negli ultimi anni si è concentrato sulle tecniche di produzione musicale elettronica, organizzando anche eventi e concerti. Con il gruppo di cantautorato illogico Duo Bucolico ha realizzato otto album portati ogni anno in giro per l’Italia. In carriera pubblicato otto album da solista.