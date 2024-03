Oltre mezzo milione per rifare le vie San Paolo e Tavernelle

Dalla prossima settimana partiranno i cantieri per la messa in sicurezza di due vie nelle zone collinari, ma molto utilizzate dagli automobilisti. Si tratta della via San Paolo che collega la via Santa Cristina alla via Marecchiese, e la via Tavernelle, al confine con il territorio comunale di Coriano.

Sono comuni strade collinari, non molto larghe, tra i 4 e i 5,5 metri. Dunque larghezze ridotte, ma percorse da un intenso traffico che ad esempio sulla via San Paolo vede tanti automobilisti sceglierla per evitare il traffico della Marecchiese e connettersi con la zona di San Marino. Ora il Comune vuole investire, e non poco, per metterle in sicurezza visti anche i danni provocati dall’alluvione dello scorso maggio. Per la via Tavernelle il rifacimento dell’asfalto e del fondo stradale dove compromesso dagli smottamenti, comporterà una spesa di 280mila euro. Ne serviranno 350mila per mettere a posto la via San Paolo, anche in questo caso per rifare l’asfalto e il fondo stradale nelle zone dove i movimenti del terreno con le forti piogge hanno deformato la strada.