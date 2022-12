Oltre mille persone per l’omaggio al musicista Gaspare Tirincanti

Più di mille al ricordo in musica di Gaspare Tirincanti. Grande musica e commozione al Concerto degli auguri che ha voluto ricordare la figura del musicista Gaspare Tirincanti. Mario Marzi ne ha ricordato "l’umanità e anima", e Fio Zanotti ha celebrato "l’uomo straordinario, non solo un musicista di livello assoluto". Gli artisti che si sono esibiti hanno saputo esaltare la memoria di Gaspare Tirincanti con alcuni tra i più celebri pezzi di di Duke Ellington, Glenn Miller, Gerry Mulligan e Henghel Gualdi e tanti altri grandi artisti, compreso lo stesso Gaspare Tirincanti di cui hanno voluto eseguire ‘Rumba y Mambo’. Molto commosso Luciano Tirincanti, fratello di Gaspare, che ha annunciato come la Fondazione che ne riporta il nome intende proporre una borsa di studio rivolta a sostenere i talentuosi musicisti riccionesi.