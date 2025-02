Oltre quattrocento animali salvati in un anno. Intanto 63 cani restano in attesa di adozione

Oltre duecento cani curati dal canile comunale di Riccione. A questi vanno aggiunti 223 gatti soccorsi nel corso del 2024. Sono i numeri della struttura comunale al termine di un anno intenso. Dopo le cure e la permanenza in canile, 139 cani sono tornati dai rispettivi proprietari e 53 hanno trovato una nuova famiglia. Ma sono ben 63 i quattrozampe che rimangono in attesa di essere adottati.

Dei 223 gatti curati dal pronto soccorso del canile, 161 sono stati reintrodotti sul territorio dopo il ricovero, 12 sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre 39, non potendo più vivere in natura a causa del loro stato di salute e fragilità, hanno trovato una famiglia adottiva. A questo va aggiunta l’attività che il canile svolge sul territorio. I gatti catturati e sterilizzati, rientranti nel piano di prevenzione del randagismo felino, successivamente reintrodotti nel territorio, sono stati 384.

La struttura del canile gestisce un ampio territorio avendo convenzioni con ben 13 comuni della Valconca, incluso Riccione. La popolazione canina nei tredici comuni convenzionati con il canile è in aumento. "Sono in aumento i cani entrati in famiglia – spiega il presidente onorario dell’associazione K. Lorenz, Massimiliano Lemmo –, ma sono altrettanto in aumento le rinunce di proprietà. Questo fenomeno è dovuto a varie cause tra cui un mancato percorso consapevole in fase di adozione e di acquisto del cane". Nei tredici comuni convenzionati con il canile, lo scorso anno si sono registrate 39 rinunce di proprietà.