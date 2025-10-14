Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi

Rimini
Cronaca
14 ott 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
Oltre trecento riminesi marciano per la pace

Sono partiti all’alba da Rimini – in bus e in auto – per unirsi al grande popolo della Marcia per la pace Perugia–Assisi. Politici e lavoratori, pensionati, scout, volontari di EducAid e altre associazioni, intere famiglie, studenti: oltre 300 i riminesi che hanno partecipato l’altro ieri al corteo. Un mosaico di volti e storie diversi tra loro, uniti dallo stesso obiettivo, un mondo più giusto. "Un’adesione che non si vedeva da anni – spiega la Cgil di Rimini – e che ha coinvolto non solo i nostri iscritti, ma un intero territorio. Laici e cattolici, giovani e anziani, fianco a fianco per affermare solidarietà e dignità del lavoro. Un segnale forte che ci incoraggia a proseguire sul cammino dei diritti". Con la delegazione riminese hanno marciato, tra gli altri, la vicesindaca Chiara Bellini e l’assessora Francesca Mattei di Rimini, la consigliera regionale Pd Emma Petitti e il presidente Acer Tonino Bernabè. Durante il viaggio, a bordo dei vari bus sono stati raccolti fondi per gli aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza, iniziativa promossa dalla Cgil nazionale insieme a ong e sindacati palestinesi. "Se aumentano le spese militari – avverte il sindacato – a pagare sono i lavoratori e i servizi pubblici. Per questo chiediamo un cambio di passo: la pace e la giustizia devono procedere insieme".

Alla marcia hanno rappresentato amministratori e rappresentanti di altri comuni del Riminese. Così la sindaca di Riccione Daniela Angelini, presente insieme alla vicesindaca Sandra Villa: "Abbiamo partecipato per ribadire che la guerra non è mai la soluzione e la fraternità è l’unico orizzonte possibile per l’umanità". Emozionato anche l’assessore al welfare di Santarcangelo Filippo Borghesi, che ha raccontato "l’emozione di ritornare a camminare per la pace dopo tanti anni". A Bastia Umbra, i bimbi delle scuole hanno aperto la marcia dei più piccoli con canti e striscioni colorati. "Un momento toccante – conclude la Cgil – che ci ha ricordato che la pace si costruisce ogni giorno, con gesti concreti e memoria viva". Alla marcia era presente anche una delegazione della Cisl.

Aldo Di Tommaso

