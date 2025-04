Oltremare cambia e diventa 2.0. Boom di visitatori per i Dinsieme

I ponti di primavera continuano a coinvolgere migliaia di turisti, pronti a visitare la Riviera e i suoi parchi tematici. Ieri pomeriggio Oltremare ha ospitato i DinsiemE, i creator digitali tra i più amati dai bambini. Erick e Dominick sono arrivati al parco per incontrare tantissime famiglie provenienti da tutta Italia e dall’estero. Proprio come il pubblico hanno visitato i nuovi percorsi dedicati alla storia dell’evoluzione, rimanendo colpiti dal restyling di Oltremare che è diventato 2.0. I DinsiemE torneranno ancora ospiti del parco il primo giugno e il 6 luglio. Ma le novità di Oltremare non finiscono qui, sono addirittura quattro le attrazioni inedite che animeranno il parco, tra percorsi sensoriali, filmati 3d ed effetti speciali. Si parte da Genesis e Planet theatre, due spazi adatti a tutta la famiglia sull’evoluzione dell’universo. Sapiens rappresenta invece un viaggio all’interno del sapere, per un’avventura alla scoperta delle origini dell’uomo. Infine Village, alla scoperta del mondo delle palafitte e dell’Età del rame.