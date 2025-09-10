Omag a Cervia, sfida di lusso con Vallefoglia

Secondo appuntamento ufficiale per la nuova Omag Mt San Giovanni, anche se in amichevole, quest’oggi alle 17.30 al Palazzetto di Cervia (la sua nuova casa per quest’anno) contro una big del campionato di serie A1 come la Megabox Vallefoglia.

Si tratterà di un allenamento congiunto e dunque i due coach potranno fare ampio turnover e molto probabilmente si giocheranno almeno 4 set indipendentemente dal risultato.

Le "Zie" scenderanno in campo per la seconda volta, nella stagione 2025/2026, che le vedrà poi protagoniste del campionato di serie A1.

Di fronte ci sarà una squadra giunta settima nella regular season dello scorso campionato e dunque un team di sicuro livello che farà a meno però delle due campionesse mondiali italiane, Giovannini e Omoruyi, ancora di ritorno dalla kermesse in Thailandia.

Dal canto suo Omag Mt San Giovanni avrà la rosa al gran completo ed è possibile che scenderà in campo, anche solo per qualche minuto la palleggiatrice tedesca Straube, anche lei reduce dal mondiale con la Germania.

"Le giocatrici sono tutte a disposizione – conferma il presidente Stefano Manconi – a parte il libero Panetoni, infortunata. Straube si è aggregata solo nel week-end scorso ed è probabile che il nostro coach possa farla giocare per pochi minuti. Continuiamo la preparazione e siamo soddisfatti fino ad oggi del buon lavoro svolto ma c’è ancora tempo per entrare in forma visto che all’inizio campionato manca un mese (primo turno in casa contro Novara il 6 ottobre ndr). Proprio per questo la partita sarà nello spirito di un allenamento congiunto e i due coach potrebbero prevedere non più di 4 set, indipendentemente dal risultato".

Il match servirà anche per favorire l’amalgama tra il nucleo storico (Ortolani, Parini, Nicolini, Piovesan e Nardo) e i nuovi acquisti dove si sono già messe in evidenza nella prima uscita stagionale le due centrali Caruso e Kochurina con l’attaccante Bracchi.

Sarà un mese intenso visto che questo venerdì 12 settembre si terrà la presentazione ufficiale della squadra presso il Teatro della Regina a Cattolica (ore 20.30 per i tifosi), e quindi sabato 13 settembre ci sarà la trasferta per l’amichevole a Macerata con Macerata, dal 20 settembre poi a Imola Trofeo Mc Donald’s con Omag-MT vs Scandicci il 20 ed il 21 Omag-MT vs Talmassons, il 27-28 settembre infine a Pesaro Quadrangolare con Omag-MT, Macerata, Megabox Vallefoglia e Levski Sofia.

Una stagione che a poco a poco sta entrando nel vivo, dunque, che si preannuncia avvincente e ricca di stimoli: la società vuole farsi trovare pronta all’impatto con la nuova categoria e allo stesso tempo consolidare il rapporto con i tifosi.

Luca Pizzagalli