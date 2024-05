Omag a trazione italiana: "Squadra senza straniere"

La Omag Mt San Giovanni è ancora a caccia delle ultime pedine per completare un roster davvero competitivo in vista della prossima stagione di volley A2 femminile. Il presidente Stefano Manconi fa il punto della situazione: "Nel ruolo della palleggiatrice siamo a posto con Bagnoli e Nicolini – dice il presidente marignanese – così come anche nel ruolo di libero con la titolare Valoppi e la conferma di Meliffi come sostituta, siamo poi contenti del nostro parco centrali con Parini e Consoli confemate, ed il rinforzo di Polesello. Negli opposti invece cerchiamo una giovane in grado di far rifiatare la nostra Ortolani durante la prossima stagione, che si annuncia come sempre molto impegnativa. In ambito di attaccanti e schiacciatrici confermata Nardo, abbiamo rinforzato la rosa con Piovesan ma molto probabilmente inseriremo pure qualche giovane promettente e proveniente dal settore giovanile ma su questo nome ancora non mi voglio sbilanciare. Ma complessivamente ci siamo, compreso il nuovo coach Massimo Bellano, che è già partito molto bene con alcuni allenamenti di pre-season". Poi un riferimento al parco giocatrici che sarà ancora una volta completamente italiano: "Anche quest’anno credo proprio che avremo tutte giocatrici italiane –dice Manconi – anche perché la Lega non ha ancora chiarito l’età minima per le giocatrici straniere tesserabili in A2 e dunque siamo in difficoltà nel pensare di tesserare giocatrici di livello ma straniere, da inserire in una squadra come la nostra". In questo momento di fatto società e squadra si apprestano a vivere un paio di mesi di assoluto riposo per poi ripartire alla grande alla ricerca di quel sogno chiamato A1, dopo 9 anni (con il prossimo campionato) vissuti consecutivamente in A2. Con loro sogna una città intera che potrebbe sfiorare un’impresa davvero incredibile per un borgo di appena 9.000 residenti. Ma gli ottimi acquisti (Valoppi, Nicolini, Piovesan, Polesello, il coach Bellano) realizzati negli ultimi mesi con alcune conferme d’eccezione (vedi Nardo e Ortolani, Parini, Consoli) fanno intendere che la società resta molto ambiziosa e con programmi futuri davvero importanti.

Luca Pizzagalli