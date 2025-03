Omag-Mt, battaglia decisiva contro Busto

Torna a giocare in casa, al Pala Marignano, la Omag Mt San Giovanni, quest’oggi (ore 17), contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Un match importantissimo in questa fase del campionato con le "Zie" lanciate verso la promozione diretta in serie A1 ma attente alla diretta inseguitrice, Macerata, che a 5 punti di distanza può insidiare ancora il primo posto a 4 turni dalla fine della Pool Promozione.

In questa stagione San Giovanni ha incrociato Busto già due volte: la prima, al PalaMarignano, in occasione della semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, sfida terminata a favore dell’Omag-Mt (3-1), la seconda volta nella seconda giornata di andata della Pool Promozione ed ancora una volta con la vittoria delle marignanesi al Palaborsani di Castellanza (0-3).

Ma oggi ci sarà da fare i conti anche con la stanchezza dopo una settimana che ha visto le marignanesi giocare a Padova giovedì sera e vincere una partita durissima, di oltre 2 ore e con un quarto set al cardiopalma.

Tra le lombarde, oggi, un’ex conoscenza del pubblico di San Giovanni in Marignano, l’opposta Elisa Zanette che ha segnato fino ad oggi 435 punti, seguita dalla schiacciatrice a stelle e strisce Alyssa Enneking con 433 punti. Si annuncia un’altra bella sfida al centro della rete tra le top blockers, Sofia Rebora per le bustocche con 78 muri e Claudia Consoli per le marignanesi con 69.

Il coach lombardo Alessandro Beltrami schiererà Zanette in diagonale con Monza, al centro la coppia Rebora-Kone, Enneking e Orlandi a schiacciare e Cecchetto libero.

Solito sestetto base per l’Omag-Mt con coach Massimo Bellano che dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a subentrare.

Interviene il coach Massimo Bellano: "In questa stagione è la terza volta che incontriamo Busto Arsizio, perciò ci conosciamo abbastanza bene e sappiamo quali sono le loro caratteristiche. Il sestetto bustocco è uno dei roster più importanti di questo campionato. La giocatrice cui dovremo porre attenzione è l’americana Enneking che sta disputando una stagione importante. Lei rappresenta, insieme ad altre compagne, una delle bocche da fuoco di più grande spessore. Il confronto di oggi arriva dopo l’infrasettimanale di giovedì sera, perciò abbiamo poco tempo per recuperare e questo fattore complicherà ancora di più le cose e renderà la partita di un livello di difficoltà importante".

Luca Pizzagalli