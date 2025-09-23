Omaggi a Queen e Piazzolla nei Piccoli mondi

di Nives ConcolinoSulla scia del successo delle scorse edizioni, a Riccione torna Piccoli Mondi, rassegna di concerti e teatro per famiglie, in programma tra ottobre a febbraio nella rinnovata Sala Africa, in viale Gramsci 39. Sul palco decine di artisti per sei spettacoli che si aggiungono ai quattro di Impronte, rassegna riservata alle scuole. Tra i protagonisti dei concerti di questa quarta edizione Cristina Di Pietro, Alberto Bastianelli e Francesca Romana Perrotta con le loro singolari voci. Già partita la prevendita dei biglietti su www.liveticket.it/riminiclassica (per info: 320.7280791).

Si parte il 26 ottobre con Somebody to love, omaggio ai Queen del Quartetto Eos. Si prosegue il 23 novembre con Cristina Di Pietro in Cristina para Astor, progetto dedicato al grande compositore e musicista argentino Piazzolla, e il 30 con lo storico giocoliere e clown milanese, Claudio Cremonesi, in Zitto zitto. Si riprende in gennaio con Ciao Lucio, concerto tributo a Dalla che vede protagonista la voce di Alberto Bastianelli insieme ad un ensemble di musicisti. La rassegna continuerà il 25 gennaio con Pamela Mastrorosa in un delicatissimo spettacolo di teatro di figura e pupazzi, Mettici il cuore. Si chiude con Francesca Romana Perrotta in Dolly, omaggio ai Cranberries. Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 17.

Tra marzo e aprile, sempre con l’organizzazione di Rimini Classica, Punto Giovane Odv e Strada San Germano Apps, che nell’organizzare le due rassegne si autofinanziano, seguono quattro matinée per le scuole con il teatro di narrazione di Monica Mattioli, il teatro d’oggetto di Giulia Bob, i burattini acrobati di Clio Gaudenzi e Francesca Montanari, e un mondo di pace tutto da costruire con Francesca Zoccarato e Matteo Curatella.

In scena a marzo La battaglia di Emma con la compagnia Mattioli (il 16), Fiorella racconta con Giulia Bob e i 4 Elementi (il 26), Il segreto di Ettorino con Vallegaudia/Mestieri Misti (il 31). Si chiude con Giochiamo a fare il mondo… di pace e di lasagne con il Teatro Trambusto il 15 aprile.

Infine un particolare: la rassegna Piccoli Mondi quest’anno si presenta con una veste grafica completamente rinnovata da Diego Giusti che gioca sulle geometria, mentre il foyer della Sala Africa ogni domenica sarà allestito da Giulia e Federica Tomassini di ‘Carta Fiorita‘, ‘Bart ricamo e fai da te’ di Elisa Bartoli e CasaMondo della Comunità Papa Giovanni XXIII.