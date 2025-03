Omaggio a Garattoni,. Macrelli, Rocchi: "Donne che hanno fatto la storia"

Il mese delle donne. Parte oggi a Santarcangelo la rassegna Votes for women, tra presentazioni di libri, spettacoli, incontri e intitolazioni. Oggi in biblioteca (alle 21) Fatima Farina presenterà il suo libro Come tutto è diventato guerra. Domani alle 11,30 in via Orsini avverrà l’intitolazione dei giardini di fronte all’istituto ’Molari’ alla partigiana Iris Versari. E sabato, al mattino, sarà dedicata a Tina Anselmi la rotonda tra via Togliatti e via Scalone, mentre alla sera (alle 21) al teatro Lavatoio andrà in scena Una vita all’improvvisa, lo spettacolo in omaggio a Franca Rame. In questi giorni inoltre i partiti di maggioranza celebrano, con manifesti tematici, tre grandi donne che hanno lasciato veramente il segno a Santarcangelo: Rina Macrelli, intellettuale e attivista, la poetessa Giuliana Rocchi, la sindaca Cristina Garattoni.