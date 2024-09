Omaggio a Mila: 24 squadre in campo per lei

Torna oggi e domani la quarta edizione del torneo Una schiacciata per Mila, organizzato dalla società della Pallavolo Viserba per onorare la memoria di Mila Figueiredo Dos Santos, giovane promessa del volley scomparsa ad appena 13 anni, nel novembre 2018, dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile. Questo evento non solo segna l’inizio della stagione pallavolistica, ma rappresenta anche un momento di solidarietà. Previste sfide tra 24 squadre femminili divise in quattro categorie, gli incontri si disputeranno in 6 palestre della città. Le finali si svolgeranno domani alle 17.30 alla palestra Flavia Casadei, seguite dalle premiazioni. Cristina Bini, presidente della Pallavolo Viserba, sottolinea: "Va mantenuto vivo il ricordo di Mila, che era una ragazza solare".